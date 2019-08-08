2019-08-08T12:11:58+03:00
Общество

Ямальцам предлагают перед пенсией получить новую специальность

Средний срок обучения – 3 месяца
Анна Полякова
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Ямальцам предлагают перед пенсией получить новую специальность Фото: mo-yamal.ruЯмальцам предлагают перед пенсией получить новую специальность Фото: mo-yamal.ru
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Жители Ямальского района предпенсионного возраста могут принять участие в программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Центр занятости населения Ямальского района приглашает северян, которым до пенсионного возраста остаётся пять и меньше лет, приобрести или развить имеющиеся у них знания, компетенции и навыки.

Средний планируемый срок обучения – 3 месяца. Курс обучения одного предпенсионера будет стоить 68,5 тыс. рублей. Однако все понесённые ямальцами и работодателями затраты будут возмещены.

Как отметили в администрации Ямальского района, это будет способствовать сохранению и возобновлению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых.

Обучение может быть организовано с отрывом от производства – по очной форме обучения; без отрыва от производства, в свободное от работы время – по очно-заочной или заочной формам обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.

Мероприятия по обучению граждан предпенсионного возраста организованы в рамках национального проекта «Демография» и направлены на повышение качества жизни граждан старшего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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