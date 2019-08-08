СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-08T11:54:24+03:00

От прежнего детсада «Северяночка» в Гыде остались только стены Фото: tasu.ru

На капремонт потратят более ста миллионов рублей

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В гыданском детском саду «Северяночка» завешается капитальный ремонт корпуса. Масштабы обновлений впечатляют – от прежнего корпуса остались только основание и стены, все остальное - новое. Ежедневно на объекте трудится более 20 рабочих.

К работам на объекте приступили в конце апреля. Пришлось разобрать здание корпуса. Демонтировали цоколь, деревянные перекрытия, кровельное покрытие, внутреннюю отделку. Потом укрепили свайное поле – в фундамент дополнительно забурили более ста свай. Далее утеплили цокольное и чердачное перекрытия, наружные стены, установили окна и уложили новую кровлю.

Сейчас рабочие выполняют внутреннюю отделку помещений. В здании установят новые двери, сантехнику, систему отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения и водоотведения, а также внутреннее и наружное электроснабжение.

Сдача в эксплуатацию обновленной «Северяночки» запланирована на осень. Сразу после окончания капремонта в детсад завезут новые игровые уголки, столы и стулья для занятий, наборы мебели для кухни и столовой.

На проведение капремонта корпуса детского сада из средств окружного и местного бюджетов выделено более ста миллионов рублей, пояснили в администрации Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU