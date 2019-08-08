Ремонт автомобильных дорог Салехарда будет завершен в срок

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-08T11:37:43+03:00

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Глава администрации Салехарда Иван Кононенко проверил ход ремонта автомобильной сети. Этой теме посвятили выездное совещание.

На сегодняшний день работы уже завершены или находятся на завершающей стадии. Уже сдали участок улицы Республики и К.Маркса. Сейчас все силы брошены в район «второго отделения» здесь на улице Трудовая заканчивается обустройство тротуаров. На улице Мичурина дорожники ждут завершения работ по обустройству перехода тепло-водосетей. Этот этап будет закончен в ближайшее время, заверили ответственные лица. Похожая ситуация и на улице Глазкова. Дорога на Аксарку также практически готова, подрядчики ждут подходящую погоду, чтобы нанести дорожную разметку.

В ходе рейда была сделана остановка на улице Комсомольская. Изначально проект был рассчитан на два года, но с учетом объемов дополнительного финансирования планируется завершить его в текущем году.

Отметим, в 2019 году проводятся беспрецедентные масштабы по ремонту дорог, это стало возможным за счет реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который находится на личном контроле губернатора Дмитрия Артюхова.

- В этом году объем работ очень большой, мы с ним справляемся, в сроки укладываемся. На следующий год также будем заявляться на финансирование, чтобы продолжить начатую работу. Уверен, такими темпами за несколько лет мы полностью решим вопрос с дорогами в городе, - подвел итог выездного совещания Иван Кононенко.

ИСТОЧНИК KP.RU