Участники «Духа Заполярья» отправляются покорять горы

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-08T11:16:14+03:00

Им предстоит восхождение на Рай-Из с ночёвкой на метеостанции

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Участникам международного проекта эковолонтёров «Дух Заполярья» 8 августа предстоит восхождение на гору Рай-Из с ночёвкой на метеостанции. Как сообщили в правительстве ЯНАО, акция на острове Заячий продолжается.

В третий раз Полярный Урал собрал эковолонтёров со всей страны. Представители 23 регионов проверяют себя на прочность, улучшают свои физические навыки и личностные качества. Волонтёры стали участниками соревнований по спортивному туризму. Проливной дождь и суровые климатические условия не остановили экстремалов, все успешно преодолели дистанцию, а 16-ти участникам по итогам прохождения присвоены спортивные разряды.

Проект направлен на формирование кадрового резерва волонтёров для участия в экологических проектах субъектов Арктической зоны РФ и других стран Арктического пояса. Участники встретились с действующим волонтёром Арктики, которые рассказали о специфике работы на севере и провели мастер-класс по проектной деятельности.

За чашкой ароматного чая у костра прошла встреча эковолонтёров с директором департамента молодёжной политики и туризма Наилем Хайруллиным.

- Многие не верят, что можно по доброй воле поехать на Полярный Урал, в гости к комарам, в августе, когда вероятность того, что каждый день будет идти дождь. Но, несмотря на всё это, внимание к проекту колоссальное. Конкурс в этом году был три человека на место, - отметил Наиль Хайруллин.

Напомним, meet up реализуется в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU