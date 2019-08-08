2019-08-08T10:21:48+03:00
Экономика

В Губкинском в перерабатывающее производство вовлекают бизнесменов

Удачные эксперименты: стройматериалы - из щепы и пенопласта, а топливо - из картона
Анна Полякова
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В Губкинском в перерабатывающее производство вовлекают бизнесменов Фото: Администрация города ГубкинскогоВ Губкинском в перерабатывающее производство вовлекают бизнесменов Фото: Администрация города Губкинского
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Предприниматель из Губкинского Алексей Кедяров пошел на эксперимент. Он налаживает производство арболитовых блоков, сырьё для которого древесную щепу готовят сами. Этот экологичный строительный материал на 90% состоит из дерева и на 10% – из цемента.

Бизнесмен стал одним из резидентов инновационно-технологического центра «Старт». Это площадка для начала собственного дела и место для реализации новых проектов. При его поддержке в Губкинском работают 50 компаний и предпринимателей, 24 из них – в промышленном парке.

В ИТЦ «Старт» многие идеи нашли поддержку и воплотились в жизнь. Центр создан именно для того, чтобы помочь начинающим предпринимателям встать на ноги. В планах руководства расширять список резидентов, сообщает администрация Губкинского. Пути решения пробоем администрация города и предприниматели ищут вместе.

Как, например, решился вопрос предпринимателя Владимира Маркова. На базе цеха по сбору и переработке ТКО он создал новое производство. Уже налажена переработка картона и пенопласта. А вот для запуска производства тротуарной плитки на основе пластика не хватало одной машины. Однако недавно он выиграл грант из местного бюджета.

Другую свою продукцию инновационное предприятие также изготавливает из того, что другие выбрасывают. Топливные брекеты – из картона, который собирается в магазинах. Стеноблоки – из смеси полистирола (пенопласта) и цемента.

- Перерабатывающее производство – новый вид бизнеса в городе. Здесь много проектов, которые реально работают в нашем городе и позволяют обеспечивать работой население, – глава Губкинского Андрей Гаранин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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