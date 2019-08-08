Глава Пуровского района проинспектировал стройки в Пурпе

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-08T09:55:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Пуровского района Андрей Нестерук оценил ход работы на объектах строительства, благоустройства и реконструкцию дорог в Пурпе.

Он осмотрел парк возле храма, который стал первой общественной территорией в поселке, которая преобразится в рамках программы по формированию комфортной среды, и детский сад на 240 мест. Напомним, на основе соглашений о МЧП в районе весной приступили к строительству трех дошкольных учреждений. Еще два детсада в Тарко-Сале.

Строительство планируют завершить в конце 2020 года, что позволит выполнить поручение президента и обеспечить доступность дошкольного образования на территории района для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Исполнение президентского указа находится на особом контроле главы региона Дмитрия Артюхова.

- Впечатление от поселка в целом хорошее, что касается дорожных работ - хотелось бы ускориться. А вот строительство детсада по МЧП порадовало: организация стройки и темп, как и в Тарко–Сале, очень неплохие, - отметил глава района.

На личном прием граждан пурпейцы озвучили главе района две традиционные проблемы: качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и жилье (в основном балки).

- Тема застарелая, мы стараемся ее решить. За последние четыре года 51 семья получила субсидию и была переселена. Однако еще остается порядка 60 таких строений, которые нужно расселить и снести. Будем обсуждать дополнительное финансирование с нашими депутатами, - прокомментировал Андрей Нестерук.

ИСТОЧНИК KP.RU