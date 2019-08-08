2019-08-08T09:24:45+03:00
Происшествия

Пуровчанина, изучавшего на улице содержимое чужого кошелька, взяли за кражу

Мужчина воспользовался невнимательностью покупателя
Анна Полякова
Поделиться:
Пуровчанина, изучавшего на улице содержимое чужого кошелька, взяли за кражу Фото: pixabay.comПуровчанина, изучавшего на улице содержимое чужого кошелька, взяли за кражу Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Пуровские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже кошелька. 40-летний житель Омской области 2 августа обратился в полицию с заявлением о том, что кто-то похитил кошелек с банковской картой и 8 000 рублей.

Подозреваемым оказался 46-летний ранее неоднократно судимый гражданин. Его взяли, когда он в соседнем дворе изучал содержимое похищенного кошелька. Выяснилось, что мужчина воспользовался невнимательностью покупателя, когда тот выронил свой кошелек, выходя из магазина. Ловкий ямалец не стал сообщать гостю региона о находке, решив обогатиться за чужой счет

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт автомобильных дорог Салехарда будет завершен в срок
Участники «Духа Заполярья» отправляются покорять горы
В Губкинском в перерабатывающее производство вовлекают бизнесменов
Глава Пуровского района проинспектировал стройки в Пурпе
В Ханымее обустроят полигон для сбора мусора
В Губкинском задержали «агронома» за садик конопли
В День города в Новом Уренгое выступят Виктор Зинчук, Игорь Корнилов и Миша Марвин
Лжесотрудница банка лишила ноябрянку 10 тысяч рублей
Погода на Ямале 8 августа: температура воздуха поднимется до +19 градусов
Наркокурьера из Надыма приговорили к 9 годам строгого режима
Ямальским бизнесменам компенсируют 37 миллионов расходов
В Губкинском двое мужчин устроили драку на пляже и затащили полицейского в воду
Сбербанк запускает оплату по QR-коду
Надымчанку, продававшую алкоголь подросткам, штраф ничему не научил
Глава Ноябрьска оценил качество реконструкции парка и дорожных работ
В Новом Уренгое на 22-летнюю наркоманку завели уголовное дело