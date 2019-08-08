Пуровчанина, изучавшего на улице содержимое чужого кошелька, взяли за кражу

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-08T09:24:45+03:00

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Пуровские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже кошелька. 40-летний житель Омской области 2 августа обратился в полицию с заявлением о том, что кто-то похитил кошелек с банковской картой и 8 000 рублей.

Подозреваемым оказался 46-летний ранее неоднократно судимый гражданин. Его взяли, когда он в соседнем дворе изучал содержимое похищенного кошелька. Выяснилось, что мужчина воспользовался невнимательностью покупателя, когда тот выронил свой кошелек, выходя из магазина. Ловкий ямалец не стал сообщать гостю региона о находке, решив обогатиться за чужой счет

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU