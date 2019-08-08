2019-08-08T08:52:33+03:00
Общество

В Ханымее обустроят полигон для сбора мусора

Для транспорта будет установлена санитарная ванна
Анна Полякова
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В Ханымее обустроят полигон для сбора мусора Фото: http://www.puradm.ruВ Ханымее обустроят полигон для сбора мусора Фото: http://www.puradm.ru
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В Ханымее летом возрастает объем крупногабаритного мусора, так как многие местные жители именно сейчас занимаются ремонтом. Однако контейнеры не переполняются, поясняет администрация Пуровского района, такой мусор вывозят два раза в неделю с помощью спецтехники.

- В этом году планируют обустроить полигон для сбора мусора в поселке, - пообещал ханымейцам директор управления муниципального хозяйства Азат Мектепкалиев.

Для транспорта специально будет установлена санитарная ванна. Помимо этого, рассматривается возможность уборки того мусора, который разлетелся в связи с ветрами и с неблагоприятными погодными условиями по территории леса. Эти работы мы тоже выполнят уже до конца лета.

К осени в Ханымее завершат и большинство работ по санитарной очистке территории, в основном - окраин посёлка. Некоторые из них значились как территории с накопленным экологическим ущербом: именно здесь скопилась большая часть остатков строительных конструкций, заброшенных сараев, гаражей и мусора.

К слову, зимой мусор вывозится три раза в неделю, летом – ежедневно. Каждый день с улиц поселка машина вывозит порядка двадцати кубометров прессованного мусора. В период отпусков количество бытовых отходов в контейнерах существенно сокращается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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