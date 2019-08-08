В Губкинском задержали «агронома» за садик конопли
В Губкинском сотрудники наркоконтроля выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений. На одном из дачных участков, принадлежащем безработному 39-летнему агроному-любители, обнаружены и изъяты 29 кустов конопли.
Культивирование наркосодержащего растения запрещено законодательством Российской Федерации. Предварительно установлено, что он выращивал траву в доме и бане. Для этого он создал необходимые условия. Общая масса изъятого вещества составила более 2 килограммов.
Его взяли во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЯНАО совместно с оперуполномоченными местного ОНК ОМВД.
Возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, перевозка, совершенные в крупном размере» и «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Сейчас проводятся следственные мероприятия, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU