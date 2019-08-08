2019-08-08T08:24:18+03:00
Происшествия

В Губкинском задержали «агронома» за садик конопли

Теплицу он устроил в доме и бане на даче
Анна Полякова
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В Губкинском задержали «агронома» за садик конопли Фото: УМВД России по ЯНАОВ Губкинском задержали «агронома» за садик конопли Фото: УМВД России по ЯНАО
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В Губкинском сотрудники наркоконтроля выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений. На одном из дачных участков, принадлежащем безработному 39-летнему агроному-любители, обнаружены и изъяты 29 кустов конопли.

Культивирование наркосодержащего растения запрещено законодательством Российской Федерации. Предварительно установлено, что он выращивал траву в доме и бане. Для этого он создал необходимые условия. Общая масса изъятого вещества составила более 2 килограммов.

Его взяли во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЯНАО совместно с оперуполномоченными местного ОНК ОМВД.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, перевозка, совершенные в крупном размере» и «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Сейчас проводятся следственные мероприятия, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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