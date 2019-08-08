2019-08-08T08:02:16+03:00
Общество

В День города в Новом Уренгое выступят Виктор Зинчук, Игорь Корнилов и Миша Марвин

44-летие газовая столица отметит 31 августа
Анна Полякова
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В День города в Новом Уренгое выступят Виктор Зинчук, Игорь Корнилов и Миша Марвин Фото: newurengoy.ruВ День города в Новом Уренгое выступят Виктор Зинчук, Игорь Корнилов и Миша Марвин Фото: newurengoy.ru
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Новый Уренгой 31 августа 2019 года отметит 44 день рождения. Как сообщили в администрации газовой столицы, организаторы активно работают над праздничной программой. Она составлена так, чтобы привлечь внимание горожан всех возрастов.

Традиционно на городской площади будет работать Арбат, заявиться на участие в нем может любой желающий. Приглашаются музыканты, художники, народные умельцы, кулинары, танцоры. На Арбате будут работать мастер-классы, фотозоны, мини-ярмарки и спортивные площадки.

31 августа на городской площади выступят заслуженный артист, известный композитор и гитарист России Виктор Зинчук, исполнитель молодой, но уже популярный среди поклонников рэп-музыки, артист лейбла BLACK STAR Миша Марвин. Кроме того, зрителей порадует известный ямальский певец и композитор Игорь Корнилов, в репертуаре которого множество песен именно о северном крае.

В день города состоятся также праздник национальных подворий с песнями и танцами, костюмами и угощением представителей разных народов, проживающих в Новом Уренгое, обширная спортивная программа, праздничный фейерверк, сообщили в информационно-аналитическом управлении администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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