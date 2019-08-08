Лжесотрудница банка лишила ноябрянку 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:27 2019-08-08T06:27:14+03:00

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Ноябрянка, поговорив по телефону с аферисткой, потеряла 10 тысяч рублей. Как позже рассказала она в полиции, у северянки не возникло даже сомнений, в том, что на связи мошенница.

Неизвестная женщина по телефону убедила доверчивую жительницу Ноябрьска, что с принадлежащей ей банковской карты осуществляется списание денежных средств. Чтобы заблокировать действия злоумышленников и сохранить денежные средства, «сотрудница банка» рекомендовала срочно сообщить ей персональные данные банковской карты и коды, поступившие на телефон в виде смс-сообщений.

Женщина выполнила все указания, и с банковской карты «ушли» ее деньги. Уголовное дело возбудили по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Полиция просит граждан ни в коем случае не называть по телефону номера своих банковских карт, пароли, cvv-коды и другую конфиденциальную информацию, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU