СЕГОДНЯ 05:31 2019-08-08T05:31:36+03:00

Погода на Ямале 8 августа: температура воздуха поднимется до +19 градусов Фото: Анна Полякова

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В четверг, 8 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +15 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер южный 7 м/с.

В Ноябрьске +17 градусов, малооблачно, дождь – в течение дня. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое +18 градусов. малооблачно, во второй половине дня – небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5 м/с.

В Надыме +17 градусов, переменная облачность, периодически - дождь. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Губкинском +18 градусов, облачно, в середине дня – кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Тарко-Сале +19 градусов, переменная облачность. В середине дня - пройдет дождь. Юго-западный ветер 4 м/с.

В Муравленко +16 градусов, малооблачно. Дождь будет идти почти весь день. Юго-западный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +15 градусов. Дождь начнется во второй половине дня. Южный ветер 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU