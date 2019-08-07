2019-08-07T16:14:19+03:00
Происшествия

Наркокурьера из Надыма приговорили к 9 годам строгого режима

Найденный у него объем зелья считается крупным размером
Анна Полякова
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Наркокурьера из Надыма приговорили к 9 годам строгого режима Фото: 89.мвд.рфНаркокурьера из Надыма приговорили к 9 годам строгого режима Фото: 89.мвд.рф
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В Надыме за незаконный сбыт наркотиков приговорили рецидивиста. 22-летний северянин создавал «тайники-закладки» в различных местах города для реализации наркозависимым.

Как сообщили в местной полиции, с февраля по март 2019 года не имеющий постоянного места работы молодой человек вступил в преступный сговор с лицами, поставляющими наркотические средства.

Подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ задержали сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков. В квартире, где проживал наркокурьер, полицейские обнаружили 6 свертков с веществом растительного происхождения. Всего из «тайников-кладок» на территории города полицейские изъяли 82.24 грамма порошка.

Экспертиза подтвердила подозрения правоохранителей. Средства являются наркотическим веществом: одно синтетического происхождения, другое растительного. В целом найденный объем зелья считается крупным размером.

Уголовное дело расследовалось по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

В результате наркокурьеру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в колонии строго режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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