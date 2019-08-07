Ямальским бизнесменам компенсируют 37 миллионов расходов

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-07T15:37:20+03:00

Пока одобрено семь заявок от предпринимателей

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На Ямале подвели итоги первой волны компенсационной кампании для малого бизнеса. В результате предприниматели из Салехарда, Лабытнанги, Надыма и Губкинского получат 10 миллионов рублей.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, в регионе в 2019 году из окружного бюджета предоставляется компенсация расходов индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций. Комиссия гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства ЯНАО с участием представителей департамента экономики региона рассмотрела первые заявки предпринимателей округа и одобрила пока семь.

Однако общая сумма средств, выделенных из бюджета региона, - более 37 млн рублей. Предпринимателям компенсируют расходы по уплате первоначального взноса по договорам лизинга и на реализацию инвестиционных проектов, расходы социальных предпринимателей, часть затрат на приобретение оборудования и сертификацию экспортно ориентированной продукции.

- В этом году только за первую неделю поступило 25 заявок от предпринимателей из всех муниципальных образований автономного округа. При этом деятельность заявителей самая разнообразная – от небольших парикмахерских до средних производственных предприятий», – сообщила директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU