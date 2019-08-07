СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-07T15:20:08+03:00

В Губкинском двое мужчин устроили драку на пляже и затащили полицейского в воду Фото: Ольга Крыльцова

После инцидента они признали свою вину

Изменить размер текста: A A

В Губкинском днем 21 июля на местном пляже случился инцидент. Двое мужчин затеяли драку. Об этом в полицию сообщили очевидцы происходящего.

На место происшествия прибыли сотрудники группы задержания ОВО. Правонарушителями оказались 38-летний и 37-летний мужчины. Оба были пьяны.

Правоохранители потребовали угомониться. На что дебоширы публично начали оскорблять представителей власти матом. Один из агрессоров схватил за форменную одежду полицейского и силой потащил его в воду, угрожая расправой.

- В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства совершенных преступлений. Мужчины вину в совершенных преступлениях признают, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU