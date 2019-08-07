2019-08-07T14:59:03+03:00
Экономика

Сбербанк запускает оплату по QR-коду

Продавцу достаточно иметь QR-код, а покупателю — смартфон с камерой и приложение «Сбербанк Онлайн»
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Клиенты Сбербанка, пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» теперь могут оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса «Плати QR».

Оплата по QR-коду дает возможность клиентам Сбербанка совершать безналичные платежи в тех точках, где нет традиционного эквайринга.

«Плати QR» позволит микро и малому бизнесу принимать безналичные платежи от покупателей без дополнительного оборудования. Традиционно безналичный способ оплаты способствует увеличению продаж, а в случае использования QR это возможно при минимальных затратах со стороны бизнеса.

Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн». Система проста в использовании и для кассиров, которые видят всю необходимую информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц Сбербанк Бизнес Онлайн.

Клиентам Сбербанка — физическим лицам —- оплата по QR-коду даст возможность совершать безналичные покупки в тех торговых точках, где нет традиционного эквайринга — на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах, и при этом получать бонусы СПАСИБО.

Для совершения оплаты нужен только Android- или iOS-смартфон и приложение «Сбербанк Онлайн» с доступом к камере телефона. В приложении клиенту необходимо выбрать функцию «Оплата по QR-коду», которая уже активно используется клиентами для оплаты счетов с QR-кодом.

Светлана Кирсанова, Заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк давно экспериментирует с новыми формами безналичной оплаты, включая платежи с использованием QR-кодов. Наши пилоты показывают, что клиентам нравится использовать QR, а предприниматели получают возможность принимать платежи безналично по тарифам ниже, чем по традиционному эквайрингу. Мы неслучайно решили начать пилотирование нового сервиса с Краснодарского края, ведь в этом регионе активно развивается стрит-ретейл. QR-код на самом деле универсален. Технология не требует установки и сервисного обслуживания. Схема подключения проста: компания оставляет заявку на сайте, получает код при подписании договора — и уже на следующий день можно принимать по нему оплату от покупателей. Я убеждена, что сервис Плати QR внесёт значительный вклад в развитие культуры безналичных платежей в стране».

В настоящий момент сервис приема платежей по QR доступен малому бизнесу Краснодарского края, с 5 августа его смогут подключать предприятия в Санкт-Петербурге. До конца августа сервис «Плати QR» будет доступен микро и малому бизнесу по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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