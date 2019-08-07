2019-08-07T14:50:04+03:00
Происшествия

Надымчанку, продававшую алкоголь подросткам, штраф ничему не научил

Теперь на нее завели уголовное дело
Анна Полякова
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Надымчанку, продававшую алкоголь подросткам, штраф ничему не научил Фото: pixabay.comНадымчанку, продававшую алкоголь подросткам, штраф ничему не научил Фото: pixabay.com
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В Надыме полицейские возбудили уголовное дело о продаже алкоголя подростку. Под следствием продавщица, которая уже первый раз попадает в поле зрения полицейский за одно и то же преступление.

В феврале 21-летняя надымчанка, работающая продавцом в магазине, уже привлекалась к административной ответственности. По решению суда она была оштрафована на 30 тысяч рублей. Однако должных выводов для себя женщина не сделала.

В конце июля сотрудники отделения по делам несовершеннолетних проводили рейд «Ночной город». И женщина вновь продала 15-летнему подростку 2 бутылки пива, не удостоверившись в достижении покупателем совершеннолетнего возраста.

Уголовное дело расследуется по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как пояснили правоохранители, продажа спиртосодержащей и алкогольной продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет, запрещена. Это сделано для защиты здоровья подрастающего поколения, профилактики преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Однако проблема реализации спиртных напитков несовершеннолетним остается актуальной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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