2019-08-07T14:30:00+03:00
Общество

Глава Ноябрьска оценил качество реконструкции парка и дорожных работ

Строители укладываются в график, утвержденный губернатором
Анна Полякова
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Глава Ноябрьска оценил качество реконструкции парка и дорожных работ Фото: Администрация НоябрьскаГлава Ноябрьска оценил качество реконструкции парка и дорожных работ Фото: Администрация Ноябрьска
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Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов прошел по парку, где сейчас проводится реконструкция. Территория составляет почти 9 гектаров, и здесь еще многое предстоит сделать.

Однако градоначальник отметил, что строители укладываются в график, утвержденный губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Работы, запланированные на этот год, подрядчик должен завершить к 1 октября.

Основные малые архитектурные формы закуплены. Часть из них уже начали собирать. В городском парке предусмотрен подъем для маломобильных людей. Ведутся подготовительные работы к монтажу всесезонных горок.

Алексей Романов проехал и по дорожным участкам, где проводят ремонтные работы. На третьем проезде дороги на промзоне приступили к укладке завершающего слоя асфальта. Срок окончания работ - конец августа.

Самый большой объем строительно-монтажных работ в этом году запланирован на улице Муравленко. Как отметил Алексей Романов работа здесь осложнялась близостью грунтовых вод. Темпы ремонта будем наращивать, при этом не нарушая технологию укладки асфальта.

Градоначальник поблагодарил губернатора за поддержку местных инициатив, в связи с чем муниципалитет получил средства на реконструкцию. На следующий год в Ноябрьске планируют заняться центральными улицами города. Подготовительная работа уже начата, сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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