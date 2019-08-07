В Новом Уренгое на 22-летнюю наркоманку завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-07T14:15:14+03:00

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Новоуренгойские полицейские пресекли факт незаконного оборота наркотиков. 30 июля правоохранители задержали 22-летнюю ранее не судимую женщину. Ее взяли во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

При личном досмотре у нее изъяли сверток с порошкообразным веществом. Эксперта подтвердила предположение полиции, изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождеия массой 0,75 грамм. Злоумышленница пояснила полицейским, что «синтетику» приобрела для личного потребления.

На нее завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Новоуренгойку могут лишить свободы сроком до 10 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU