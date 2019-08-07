Ямальский спортсмен привез бронзу чемпионата России по стрельбе

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-07T13:55:49+03:00

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Ямалец Фёдор Дорожкин занял третье место на чемпионате России по стрельбе из мелкокалиберного и пневматического оружия спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях, которые прошли в Краснодаре со 2 августа по 6 августа, участвовали более 60 спортсменов из 20 регионов страны.

Как сообщает департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа, спортсмен сборной команды ЯНАО завоевал бронзовую медаль в упражнении В 4, а в упражнении В 5 впервые выполнил норматив мастера спорта России. Ямалец тренируется под руководством Натальи Муратовой.

ИСТОЧНИК KP.RU