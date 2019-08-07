Жителей Пуровского района озадачили новыми вопросами на портале «Живем на Севере»

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-07T13:46:34+03:00

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Активные жители Пуровского района продолжают участвовать в принятии важных решений по вопросам местного значения. На сайте «Живем на Севере» стартовала новая волна опросов. Главными темами голосований в августе стали патриотические, культурные, спортивные.

В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Пуровчанам предлагают выбрать песню для хорового исполнения творческими коллективами района.

Также горожанам предстоит ответить, насколько они заинтересованы в проведении ярмарок-выставок декоративно-прикладного творчества в Доме культуры «Юбилейный».

Ханымейцев озаботили экологическими вопросами. Местные жители решают, принимать ли им участие в акции по сбору макулатуры «Сохраним жизнь лесу». Кроме того, они выбирают новую площадку для озеленения. Жители Пуровска тоже сами должны определить район для высадки елей. Местная администрация также интересуется - какие новые формы досуга интересны молодому поколению.

В Пурпе односельчанам предлагают решить вопрос с оформлением ледового городка и выбрать новогоднюю тематику, а заодно выясняют, много ли желающих сдать нормативы ГТО среди земляков.

Уренгойцы, недавно определившие на портале «Живем на Севере» название улицы Ивана Гири теперь решают, сделать ли автомобильное движение по ней в обе стороны, или оставить односторонним.

ИСТОЧНИК KP.RU