Жителей Пуровского района озадачили новыми вопросами на портале «Живем на Севере»
Активные жители Пуровского района продолжают участвовать в принятии важных решений по вопросам местного значения. На сайте «Живем на Севере» стартовала новая волна опросов. Главными темами голосований в августе стали патриотические, культурные, спортивные.
В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Пуровчанам предлагают выбрать песню для хорового исполнения творческими коллективами района.
Также горожанам предстоит ответить, насколько они заинтересованы в проведении ярмарок-выставок декоративно-прикладного творчества в Доме культуры «Юбилейный».
Ханымейцев озаботили экологическими вопросами. Местные жители решают, принимать ли им участие в акции по сбору макулатуры «Сохраним жизнь лесу». Кроме того, они выбирают новую площадку для озеленения. Жители Пуровска тоже сами должны определить район для высадки елей. Местная администрация также интересуется - какие новые формы досуга интересны молодому поколению.
В Пурпе односельчанам предлагают решить вопрос с оформлением ледового городка и выбрать новогоднюю тематику, а заодно выясняют, много ли желающих сдать нормативы ГТО среди земляков.
Уренгойцы, недавно определившие на портале «Живем на Севере» название улицы Ивана Гири теперь решают, сделать ли автомобильное движение по ней в обе стороны, или оставить односторонним.
ИСТОЧНИК KP.RU