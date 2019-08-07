В Новом Уренгое разыскивают женщину, укравшую деньги с банковской карты собутыльника

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-07T13:24:33+03:00

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Полиция Нового Уренгое распространяет ориентировку на женщину, которую разыскивает за кражу денег с банковской карты. Само происшествие случилось 6 августа. В дежурную часть полиции поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестная похитила с его банковской карты 250 000 рублей.

Полицейские провели проверку и установили, что мужчина распивал спиртное с малознакомой женщиной. Он сам передал ей банковскую карту с указанием пин-кода, чтобы та купила еще алкоголя. Женщина воспользовалась ситуацией и обналичила 250 000 рублей, после чего скрылась.

Полиция распространяет ориентировку на подозреваемую Фото: 89.мвд.рф

Приметы женщины сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу: славянской внешности, на вид ей 30-35 лет, светлые волосы до плеч, коренастого телосложения.

При установлении местонахождения разыскиваемого просим незамедлительно сообщить по телефону в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU