В Новом Уренгое разыскивают женщину, укравшую деньги с банковской карты собутыльника
Полиция Нового Уренгое распространяет ориентировку на женщину, которую разыскивает за кражу денег с банковской карты. Само происшествие случилось 6 августа. В дежурную часть полиции поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестная похитила с его банковской карты 250 000 рублей.
Полицейские провели проверку и установили, что мужчина распивал спиртное с малознакомой женщиной. Он сам передал ей банковскую карту с указанием пин-кода, чтобы та купила еще алкоголя. Женщина воспользовалась ситуацией и обналичила 250 000 рублей, после чего скрылась.
Полиция распространяет ориентировку на подозреваемую Фото: 89.мвд.рф
Приметы женщины сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу: славянской внешности, на вид ей 30-35 лет, светлые волосы до плеч, коренастого телосложения.
При установлении местонахождения разыскиваемого просим незамедлительно сообщить по телефону в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU