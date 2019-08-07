2019-08-07T13:24:33+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое разыскивают женщину, укравшую деньги с банковской карты собутыльника

Полиция распространяет ориентировку на подозреваемую
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое разыскивают женщину, укравшую деньги с банковской карты собутыльникаВ Новом Уренгое разыскивают женщину, укравшую деньги с банковской карты собутыльникаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Полиция Нового Уренгое распространяет ориентировку на женщину, которую разыскивает за кражу денег с банковской карты. Само происшествие случилось 6 августа. В дежурную часть полиции поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестная похитила с его банковской карты 250 000 рублей.

Полицейские провели проверку и установили, что мужчина распивал спиртное с малознакомой женщиной. Он сам передал ей банковскую карту с указанием пин-кода, чтобы та купила еще алкоголя. Женщина воспользовалась ситуацией и обналичила 250 000 рублей, после чего скрылась.

Полиция распространяет ориентировку на подозреваемую Фото: 89.мвд.рф

Полиция распространяет ориентировку на подозреваемую Фото: 89.мвд.рф

Приметы женщины сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу: славянской внешности, на вид ей 30-35 лет, светлые волосы до плеч, коренастого телосложения.

При установлении местонахождения разыскиваемого просим незамедлительно сообщить по телефону в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальский спортсмен привез бронзу чемпионата России по стрельбе
Жителей Пуровского района озадачили новыми вопросами на портале «Живем на Севере»
Сбербанк увеличивает скидку на ипотеку для зарплатных клиентов
На Ямале прошёл диктант на языках коренных народов
Надымская прокуратура наказала пиццерию за доступный Wi-Fi
Ямальским школьникам рассказали об инициативном бюджетировании
Мошенник прикинулся коллегой, чтобы выманить деньги у нобрянки
Глава Пуровского района проинспектировал обустройство Прибрежного парка в Тарко-Сале
В Салехарде иномарка сбила на перекрестке пешехода и скрылась
Жительница Муравленко зарезала гостя и вызвала скорую помощь
В распоряжение новоуренгойских дорожников поступила новая техника
В Губкинском мужчина на глазах ребенка сдал свою пьяную жену в полицию
Воды Большого Ярудея возле Нори станут чище
В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадали трое взрослых и ребенок
Новоуренгойца с травмами костей лица госпитализировали после посиделок в кафе
Таркосалинцы в День физкультурника пересядут на велосипеды
Дебоширку из Тазовского, забрызгавшую малыша кровью, судят за оскорбление полицейских
Погода на Ямале 7 августа: пасмурный, дождливый день
На Ямале ждут штормовой ветер