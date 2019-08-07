2019-08-07T12:58:33+03:00
Общество

На Ямале прошёл диктант на языках коренных народов

Свои знания хантыйского и ненецкого проверили более 50 человек
Анна Полякова
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На Ямале прошёл диктант на языках коренных народов Фото: yanao.ruНа Ямале прошёл диктант на языках коренных народов Фото: yanao.ru
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В Национальной библиотеке ЯНАО в Салехарде 7 августа прошёл диктант на языках коренных народов Севера. Свои знания хантыйского и ненецкого проверили более 50 человек. Среди них – студенты, журналисты, участники общественных организаций коренных малочисленных народов, сообщили в правительстве региона.

Акция приурочена к празднованию Международного дня коренных народов мира, который ежегодно отмечается 9 августа. Дикторами выступили главный редактор газеты «Няръяна Нгэрм» Марина Яр и главный редактор газеты «ЛУХ АВТ», член Общественной палаты ЯНАО Геннадий Кельчин. Они читали отрывок из произведения ненецкого автора Николая Вэнго «Про кисы» и отрывок из рассказа А.П. Чехова «Ванька», переведённый на язык ханты.

Свои результаты участники диктанта смогут узнать уже 12 августа на специальной странице на сайте Общественной палаты ЯНАО.

Вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Соколова отметила, что цель акции –привлечь населения к их изучению родных языков.

- На Ямале делается всё возможное, чтобы сохранить язык и культуру северных этносов. Их изучают в школах, разрабатываются учебники. У нас почти 60% коренного населения свободно владеют языками ненцев, ханты и селькупов. Язык малых народов в округе – это язык бытового общения. И это связующее звено для передачи традиций и культуры от старшего поколения к младшему, – подчеркнула вице-губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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