Надымская прокуратура наказала пиццерию за доступный Wi-Fi

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-07T12:49:57+03:00

После этого выход в интернет защитили контент-фильтрацией

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Надымская прокуратура в июне 2019 года ресторан «Ямал пицца» на исполнение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью.

Выяснилось, что в заведении имеется свободный беспроводной доступ к сети Интернет. При этом Wi-Fi в пиццерии не защищен контент-фильтрацией. Каких-либо отдельных условий и ограничений предоставления услуги для детей и подростков не установлено.

В ходе проверки был получен доступ к материалам, признанным судом экстремистскими, а значит, способным оказать негативное влияние на формирование личности несовершеннолетних пользователей.

Генеральному директору в связи с этим внесено представление. Только после этого доступ к Wi-Fi ограничен контент-фильтрацией. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, организация привлечена к административной ответственности, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU