Ямальским школьникам рассказали об инициативном бюджетировании

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-07T12:09:55+03:00

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В лагере «Снежинка» на протяжении двух недель третьей летней смены 225 юных ямальцев были жителями вымышленного города ВП 58. Во время игры в «Вахтовом посёлке 58» реализовали практику инициативного/партисипаторного бюджетирования.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, с ямальскими ребятами занимались консультанты Всемирного банка. Они проводили ежедневные мастер-классы «Лаборатория Уютного Ямала».

Ребята стали разбираться во многих базовых вопросах инициативного бюджетирования. Они поняли, зачем нужна такая практика, какие проекты можно реализовать, как проводить собрание жителей, как придумать и разработать проект, как авторам повысить свои шансы на победу.

На финальное голосование было выдвинуто 16 проектных предложений. При их разработке ребята опирались на историю города, состав населения, статьи из городских газет и планировку районов.

По правилам игры, в городском бюджете средства выделены только на четыре проекта – это идеи, набравшие наибольшее количество голосов. В результате лидерами стали «Доброе дело в квадрате» - автоматы для выдачи корма бездомным животным в обмен на сданный раздельный мусор, «Живой дом» - приют для бездомных животных, «Культурный центр досуга и творчества» и «Молодёжный центр Поколение».

В региональном правительстве рассказали, что с осени начнёт работать школьное инициативное бюджетирование, чтобы научить учеников грамотно тратить и распределять выделенные средства, тем самым воспитав у подростков ответственность за принятые решения и стремление сделать родной край лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU