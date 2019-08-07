Мошенник прикинулся коллегой, чтобы выманить деньги у нобрянки
В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала доверчивая интернет-пользовательница. Она рассталась с деньгами, полагая, что помогает в трудной ситуации своей коллеге.
Выяснилось, что женщине в социальной сети пришло сообщение от сотрудницы, в котором та просит в долг 9 500 рублей. Ноябрянка тут же перевела всю сумму на указанный номер банковской карты. Только после этого она узнала, что страница её коллеги взломана. Тогда обманутая северянка и обратилась в полицию.
Уголовное дело завели по статье «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция обращается с просьбой тщательно проверять поступающую информацию и не перечислять денежные средства незнакомым лицам.
ИСТОЧНИК KP.RU