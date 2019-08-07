2019-08-07T11:54:17+03:00
Происшествия

Мошенник прикинулся коллегой, чтобы выманить деньги у нобрянки

Полиция просит тщательно проверять поступающую информацию в соцсети
Анна Полякова
Поделиться:
Мошенник прикинулся коллегой, чтобы выманить деньги у нобрянкиМошенник прикинулся коллегой, чтобы выманить деньги у нобрянкиФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала доверчивая интернет-пользовательница. Она рассталась с деньгами, полагая, что помогает в трудной ситуации своей коллеге.

Выяснилось, что женщине в социальной сети пришло сообщение от сотрудницы, в котором та просит в долг 9 500 рублей. Ноябрянка тут же перевела всю сумму на указанный номер банковской карты. Только после этого она узнала, что страница её коллеги взломана. Тогда обманутая северянка и обратилась в полицию.

Уголовное дело завели по статье «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция обращается с просьбой тщательно проверять поступающую информацию и не перечислять денежные средства незнакомым лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальский спортсмен привез бронзу чемпионата России по стрельбе
Жителей Пуровского района озадачили новыми вопросами на портале «Живем на Севере»
Сбербанк увеличивает скидку на ипотеку для зарплатных клиентов
В Новом Уренгое разыскивают женщину, укравшую деньги с банковской карты собутыльника
На Ямале прошёл диктант на языках коренных народов
Надымская прокуратура наказала пиццерию за доступный Wi-Fi
Ямальским школьникам рассказали об инициативном бюджетировании
Глава Пуровского района проинспектировал обустройство Прибрежного парка в Тарко-Сале
В Салехарде иномарка сбила на перекрестке пешехода и скрылась
Жительница Муравленко зарезала гостя и вызвала скорую помощь
В распоряжение новоуренгойских дорожников поступила новая техника
В Губкинском мужчина на глазах ребенка сдал свою пьяную жену в полицию
Воды Большого Ярудея возле Нори станут чище
В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадали трое взрослых и ребенок
Новоуренгойца с травмами костей лица госпитализировали после посиделок в кафе
Таркосалинцы в День физкультурника пересядут на велосипеды
Дебоширку из Тазовского, забрызгавшую малыша кровью, судят за оскорбление полицейских
Погода на Ямале 7 августа: пасмурный, дождливый день
На Ямале ждут штормовой ветер