Глава Пуровского района проинспектировал обустройство Прибрежного парка в Тарко-Сале

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-07T11:42:48+03:00

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В Тарко-Сале продолжается строительство Прибрежного парка по улице Русской. Глава Пуровского района Андрей Нестерук лично проинспектировал ход работ на объекте.

Земельный участок площадью 30 гектаров расположен в северной части города вдоль правого берега реки Пяку-Пур. Объект планируют построить в два этапа.

Сейчас строители обустраивают многофункциональную дорожку с пешеходной зоной и велодорожкой общей протяжённостью почти два километра.

Дорожка предназначена для бега, скандинавской ходьбы, езды на велосипедах и лыжероллерах, зимой будет использоваться в качестве лыжной трассы. По всей длине ее оснастят светодиодными консольными светильниками, установленными на опорах высотой 8 м. Также в этом году здесь обустроят парковку и площадку с твердым покрытием для установки мобильного здания проката. Работы должны завершить в сентябре, сообщили в администрации Пуровского района.

Напомним, Прибрежный – это второй городской парк, за создание которого в рамках программы «Комфортная городская среда» проголосовали таркосалинцы.

ИСТОЧНИК KP.RU