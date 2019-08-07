СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-07T11:09:33+03:00

В Салехарде иномарка сбила на перекрестке пешехода и скрылась

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В Салехарде под колеса иномарки попал пешеход, переходящий дорогу на «зеленый». Авария произошла 6 августа около 14:55 на перекрестке улиц Матросова-Ямальская.

Как сообщает Госавтоинпекция, автомобилист при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении пешеходу и сбил его.

При этом человек переходил дорогу на «зеленый» свет. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. В результате пешеход получил травму.

Спустя время автомобилист был установлен сотрудниками полиции. Выяснилось, что за рулем сидел мужчина, не имеющий права управления транспортным средством.

По данным регионального ведомства, за минувшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано семь ДТП, в результате которых травмированы пять человек, в их числе один ребенок. С начала 2019 года в 2680 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 324 травмированы, в их числе 39 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU