Жительница Муравленко зарезала гостя и вызвала скорую помощь
В Муравленко местную жительницу обвиняют в смерти мужчины. Уголовное дело расследуется по статье «об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».
Днем 21 июля в службу скорой помощи обратилась 48-летняя женщина. Она заявила, что в ее квартире находится раненный мужчина. Спасти его не удалось. Прибывшие на место происшествия медицинские работники лишь констатировали смерть.
Выяснилось, что накануне происшествия мужчина, являвшийся знакомым хозяйки квартиры, выпивал с ней. В какой-то момент между ними возник конфликт. Женщина вооружилась кухонным ножом и вонзила его гостю не менее шести раз в различные части тела. Один из ударов оказался смертельным. Сейчас женщины под домашним арестом, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU