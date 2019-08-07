2019-08-07T10:13:59+03:00
Происшествия

Жительница Муравленко зарезала гостя и вызвала скорую помощь

Она расправилась с пришедшим после ссоры во время застолья
Анна Полякова
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Жительница Муравленко зарезала гостя и вызвала скорую помощьЖительница Муравленко зарезала гостя и вызвала скорую помощьФото: Ольга Крыльцова
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В Муравленко местную жительницу обвиняют в смерти мужчины. Уголовное дело расследуется по статье «об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».

Днем 21 июля в службу скорой помощи обратилась 48-летняя женщина. Она заявила, что в ее квартире находится раненный мужчина. Спасти его не удалось. Прибывшие на место происшествия медицинские работники лишь констатировали смерть.

Выяснилось, что накануне происшествия мужчина, являвшийся знакомым хозяйки квартиры, выпивал с ней. В какой-то момент между ними возник конфликт. Женщина вооружилась кухонным ножом и вонзила его гостю не менее шести раз в различные части тела. Один из ударов оказался смертельным. Сейчас женщины под домашним арестом, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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