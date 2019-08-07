В распоряжение новоуренгойских дорожников поступила новая техника

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-07T10:01:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Новая дорожная техника поступила в Новый Уренгой. Парк пополнился тремя новыми машинами. В ближайшее время они будут задействованы на ремонте и содержании улиц города.

Как рассказали в администрации газовой столицы, полноприводный автогрейдер может использоваться при строительстве и ремонте дорог или для снегоуборочных работ. Две коммунально-дорожные машины используются для мойки и поливки дорожных покрытий, а зимой – для посыпки дорог антигололёдными смесями. Новая техника приобретена городской администрацией за счёт субсидии из окружного бюджета.

Всего в этом году выделены средства на приобретение 26 единиц дорожной техники для восьми муниципальных образований. Машины пришли в Салехард, Надымский, Пуровский, Тазовского и Ямальский районы.

- Сейчас рассматривается вопрос о выделении субсидий ещё трём муниципалитетам на покупку дополнительно четырёх единиц техники. Это города Губкинский и Салехард, а также Шурышкарский район, - говорит директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

Отметим, дорожная техника для нужд муниципалитетов приобретается в рамках государственной программы ЯНАО «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2021 гг.».

ИСТОЧНИК KP.RU