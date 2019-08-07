2019-08-07T09:52:30+03:00
Происшествия

В Губкинском мужчина на глазах ребенка сдал свою пьяную жену в полицию

Агрессивная супруга засеяла драку с правоохранителями
Анна Полякова
Поделиться:
В Губкинском мужчина на глазах ребенка сдал свою пьяную жену в полициюВ Губкинском мужчина на глазах ребенка сдал свою пьяную жену в полициюФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Губкинском местную жительницу оштрафовали за применение насилия в отношении сотрудницы полиции. Как выяснилось, днем 6 марта к правоохранителям обратился мужчина, жалуясь на супругу. Женщина распивала спиртные напитки со своими подругами, при этом вела себя агрессивно. Пьянка в квартире была на глазах у малолетнего ребенка.

С прибывшими по вызову сотрудниками полиции 32-летняя женщина затеяла ссору. Разъяренная хозяйка нанесла удар коленом по ноге старшему инспектору ПДН местного ОМВД.

Суд приговорили женщину к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Информация о происшествии направлена в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для защиты прав ребенка и принятия профилактических мер к семье, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальский спортсмен привез бронзу чемпионата России по стрельбе
Жителей Пуровского района озадачили новыми вопросами на портале «Живем на Севере»
Сбербанк увеличивает скидку на ипотеку для зарплатных клиентов
В Новом Уренгое разыскивают женщину, укравшую деньги с банковской карты собутыльника
На Ямале прошёл диктант на языках коренных народов
Надымская прокуратура наказала пиццерию за доступный Wi-Fi
Ямальским школьникам рассказали об инициативном бюджетировании
Мошенник прикинулся коллегой, чтобы выманить деньги у нобрянки
Глава Пуровского района проинспектировал обустройство Прибрежного парка в Тарко-Сале
В Салехарде иномарка сбила на перекрестке пешехода и скрылась
Жительница Муравленко зарезала гостя и вызвала скорую помощь
В распоряжение новоуренгойских дорожников поступила новая техника
Воды Большого Ярудея возле Нори станут чище
В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадали трое взрослых и ребенок
Новоуренгойца с травмами костей лица госпитализировали после посиделок в кафе
Таркосалинцы в День физкультурника пересядут на велосипеды
Дебоширку из Тазовского, забрызгавшую малыша кровью, судят за оскорбление полицейских
Погода на Ямале 7 августа: пасмурный, дождливый день
На Ямале ждут штормовой ветер