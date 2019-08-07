СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-07T09:52:30+03:00

В Губкинском мужчина на глазах ребенка сдал свою пьяную жену в полицию Фото: Ольга Крыльцова

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В Губкинском местную жительницу оштрафовали за применение насилия в отношении сотрудницы полиции. Как выяснилось, днем 6 марта к правоохранителям обратился мужчина, жалуясь на супругу. Женщина распивала спиртные напитки со своими подругами, при этом вела себя агрессивно. Пьянка в квартире была на глазах у малолетнего ребенка.

С прибывшими по вызову сотрудниками полиции 32-летняя женщина затеяла ссору. Разъяренная хозяйка нанесла удар коленом по ноге старшему инспектору ПДН местного ОМВД.

Суд приговорили женщину к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Информация о происшествии направлена в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для защиты прав ребенка и принятия профилактических мер к семье, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU