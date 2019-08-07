Воды Большого Ярудея возле Нори станут чище

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-07T09:33:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Река Большой Ярудей, протекающая возле национального села Нори, станет чище благодаря региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов». Как рассказали в администрации Надымского района, проект нацелен на устранение проблемы загрязнения ямальских водеомов.

Дноуглубительные работы береговой линии начались в селе 5 августа. Всего от металлолома, древесных остатков и другого мусора планируют расчистить участок протяженностью 2,2 километра и площадью 6,6 гектаров.

В результате качество поверхностных вод реки значительно улучшится. Кроме того, санитарная очистка прибрежных территорий будет способствовать улучшению экологического состояния водных объектов, а также условий жизни для местного населения.

ИСТОЧНИК KP.RU