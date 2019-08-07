В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадали трое взрослых и ребенок

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-07T09:23:11+03:00

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В районе 490 километра трассы Сургут-Салехард в ДТП пострадали четыре человека, среди которых один ребенок. Авария произошла 6 августа около 21:00.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель автомобиля ВАЗ после совершения обгона пытался вернуться на полосу, но зацепил правую часть обочины. В результате не справился с управлением и вылетел в левый кювет. Машина перевернулась. Сам водитель и три пассажира, в их числе несовершеннолетний, получили различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано семь ДТП, в результате которых травмированы пять человек, в их числе один ребенок.

С начала 2019 года в 2680 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 324 травмированы, в их числе 39 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU