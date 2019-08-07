2019-08-07T08:55:04+03:00
Происшествия

Новоуренгойца с травмами костей лица госпитализировали после посиделок в кафе

Руку во время пьянки "приложил" вахтовик
Анна Полякова
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Новоуренгойца с травмами костей лица госпитализировали после посиделок в кафе Фото: pixabay.comНовоуренгойца с травмами костей лица госпитализировали после посиделок в кафе Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое на вахтовика завели уголовное дело после разборок в кафе. Жертвой оказался 48-летний мужчина, которого с травмами костей лица госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел 25 июля. Полицейские предварительно установили, что в кафе между двумя выпивающими мужчинами произошел конфликт. Один из них стал наносить сопернику удары кулаком по лицу. После чего скрылся с места преступления.

Его поймали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее не судимый 27-летний мужчина, работающий в городе вахтовым методом.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Сам вахтовик вину признал полностью. Оформлена явка с повинной, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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