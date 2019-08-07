2019-08-07T08:37:50+03:00
Общество

Таркосалинцы в День физкультурника пересядут на велосипеды

Маршрут физкультурников пройдет по центральным улицам города
Анна Полякова
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Таркосалинцы в День физкультурника пересядут на велосипеды Фото: pixabay.comТаркосалинцы в День физкультурника пересядут на велосипеды Фото: pixabay.com
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Всероссийский День физкультурника отметят жители Пуровского района в субботу, 9 августа. Гвоздем праздничной программы станет велопробег по улицам Тарко-Сале, сообщили в администрации муниципалитета.

Организаторы приглашают всех местных жителей и гостей города оседлать своих железных коней и присоединиться к увлекательному массовому мероприятию.

Заезд стартует в 18:30 от площади ДК «Юбилейный». За полчаса до начала мероприятия начнется регистрация участников. Маршрут физкультурников пройдет по центральным улицам города: Республики, Совхозной, Объездной, Таежной, 50 лет Ямалу, Мира, Мезенцева, Набережной Саргина.

Как рассказали в районном управлении по физической культуре и спорту, к участию допускаются все желающие взрослые. Несовершеннолетние горожане не моложе 14 лет смогут поучаствовать в велопробеге только в сопровождении законного представителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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