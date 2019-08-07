Таркосалинцы в День физкультурника пересядут на велосипеды
Всероссийский День физкультурника отметят жители Пуровского района в субботу, 9 августа. Гвоздем праздничной программы станет велопробег по улицам Тарко-Сале, сообщили в администрации муниципалитета.
Организаторы приглашают всех местных жителей и гостей города оседлать своих железных коней и присоединиться к увлекательному массовому мероприятию.
Заезд стартует в 18:30 от площади ДК «Юбилейный». За полчаса до начала мероприятия начнется регистрация участников. Маршрут физкультурников пройдет по центральным улицам города: Республики, Совхозной, Объездной, Таежной, 50 лет Ямалу, Мира, Мезенцева, Набережной Саргина.
Как рассказали в районном управлении по физической культуре и спорту, к участию допускаются все желающие взрослые. Несовершеннолетние горожане не моложе 14 лет смогут поучаствовать в велопробеге только в сопровождении законного представителя.
ИСТОЧНИК KP.RU