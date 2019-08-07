Дебоширку из Тазовского, забрызгавшую малыша кровью, судят за оскорбление полицейских

СЕГОДНЯ 08:04 2019-08-07T08:09:14+03:00

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Жительница Тазовского предстанет перед судом после инцидента, случившегося в поселке ночью 21 июня. 24-летняя женщина пришла со своим двухлетним ребенком в гости к тете. После пьянки молодая мать устроила скандал и напала с бутылкой на хозяйку, ударив ее по голове.

Разлетевшееся стекло поранило пожилую женщину, которая в это время держала сына дебоширки на руках. Кровь женщины попала на испуганного ребенка.

Соседи, услышавшие крики и плач ребенка, вызвали полицию. Правоохранители, прибывшие на место, увидели страшную картину в квартире: пьяную молодую женщину, , на руках у которой сидит 2-летний ребенок со следами крови на теле и лице.

При этом сама она на вопросы инспектора ПДН о самочувствии ребенка отвечала в адрес сотрудницы полиции матом. Сожителю тети, который осуждал поведение пьяной матери, она умудрилась, держа ребенка на руках, нанесла два удара ногой по голове. Полицейским удалось забрать малыша у пьяной мамаши и доставить его в больницу. Свою вину женщина признала еще в ходе предварительного следствия и раскаялась.

- Следственными органами инициирован вопрос о всестороннем контроле за ситуацией в семье и безопасностью ребенка. Теперь ее судьбу будет решать суд, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже отправлено, - СК СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU