СЕГОДНЯ 06:06 2019-08-07T06:06:58+03:00

Погода на Ямале 7 августа: пасмурный, дождливый день Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В среду, 7 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +16 градусов, переменная облачность. Дождь с грозой – в течение дня. Ветер южный 6 м/с.

В Ноябрьске +18 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер южный 6 м/с.

В Новом Уренгое +21 градус. Переменная облачность, во второй половине дня – небольшой дождь. Ветер юго-восточный 10 м/с.

В Надыме +16 градусов, малооблачно, дождь. Ветер южный 6 м/с.

В Губкинском +18 градусов, пасмурно, дождь. Ветер южный 7 м/с.

В Тарко-Сале +20 градусов, пасмурно. Во второй половине дня пройдет дождь. Южный ветер 8 м/с.

В Муравленко +18 градусов, переменная облачность. В первой половине дня - дождь. Юго-западный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +16 градусов. Дождь будет идти весь день. В обед ожидается гроза. Юго-восточный ветер 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU