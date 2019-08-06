2019-08-06T16:13:21+03:00
Общество

На Ямале ждут штормовой ветер

Паромная переправа через Обь может остановиться
Анна Полякова
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На Ямале ждут штормовой ветер Фото: из открытых источниковНа Ямале ждут штормовой ветер Фото: из открытых источников
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 7 августа прогнозируется неблагоприятное погодное явление. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», местами ожидается небольшой, а днем на западной половине региона умеренный дождь, гроза.

Ветер будет дуть юго-восточного и южного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. В Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьск, Губкинскос, Муравленко, а также в Ямальском, Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском и Тазовском районах порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Температура ночью +10…+15, днем +18…+23, местами до +28 градусов.

Сейчас на линии 6 паромных составов, но завтра, 7 августа, ситуация может измениться в любой момент.

- Разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду, - напоминает окружная дирекция транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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