2019-08-06T15:56:50+03:00
Общество

В Салехарде молодым семьям вручили жилищные сертификаты

Финансовую помощь уже получили 45 семей
Анна Полякова
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В Салехарде молодым семьям вручили жилищные сертификаты Фото: salekhard.orgВ Салехарде молодым семьям вручили жилищные сертификаты Фото: salekhard.org
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До конца года 96 молодых семей Салехарде получат финансовую поддержку на приобретение жилья. В торжественной обстановке глава администрации города Иван Кононенко сегодня, 6 августа, вручил 13 свидетельств на приобретение жилья.

Заветные документы салехардцы получили в рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЯНАО» госпрограммы ЯНАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014-2025 годы». С начала года в Салехарде денежные сертификаты получили уже 32 молодые семьи, сообщили в администрации города.

- Программа, которая сегодня реализуется в округе с каждым годом на протяжение нескольких лет набирает обороты. Это очень важно, потому что мы понимаем – без этого нет будущего если здесь не будут жить, развиваться и вставать на ноги молодые поколения ямальцев, для которых здесь будут созданы комфортные условия для проживания, - отметил в приветственном слове градоначальник.

Как сообщил начальник управления жилищной политики администрации города Иван Паршуков, округ выделил дополнительные средства для реализации данной программы, порядка 130 миллионов, мы планируем вручить свидетельства еще 64 молодым семьям. Эти деньги возможно потратить как на приобретение нового жилья в виде первоначального взноса по ипотеке, так и на погашение уже существующего ипотечного долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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