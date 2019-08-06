2019-08-06T15:27:04+03:00
Общество

В Тарко-Сале закрыли городской пляж

На всех водоёмах купаться запрещено
Анна Полякова
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В Тарко-Сале закрыли городской пляжВ Тарко-Сале закрыли городской пляжФото: Анна Полякова
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В Тарко-Сале 5 августа завершился пляжный сезон, который был открыт 22 июня. Соответствующее распоряжение подписал глава Пуровского района.

Надо сказать, что это один из немногих в регионе городской пляж, который соответствует нормативам безопасности. Здесь дежурили спасатели и медик, акватория его регулярно обследовалась и очищалась.

- На всех других водоемах, расположенных в границах Тарко-Сале, купаться было запрещено было изначально, - уточнили в районном управлении по делам ГО и ЧС.

Нарушители будут привлекаться к административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.

Несмотря на завершение пляжного сезона, еще продолжительное время реки региона будут бороздить маломерные суда. Сотрудники «Ямалспаса» настоятельно просят жителей не забывать об элементарных правилах безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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