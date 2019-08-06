СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-06T14:37:52+03:00

В Новом Уренгое с владельца агрессивной собаки взыскали 50 тысяч рублей Фото: pixabay.com

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В Новом Уренгое владельцу собаки пришлось раскошелиться после инцидента на прогулке, случившегося в мае 2019 года. Хозяин вывел питомца на улицу без намордника. Пес бросился на мальчика и укусил его. В результате последствия травм ребенка потребовали амбулаторного лечения.

Прокуратура ЯНАО отмечает, что обязанность по обеспечению безопасности граждан при выгуле домашних животных по закону возложена на их владельцев.

Учитывая, что несовершеннолетнему были причинены не только физические, но и нравственные страдания, прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда.

Накануне городской суд удовлетворил требования прокурора. В пользу ребенка взыскано 50 тысяч рублей.

После вступления решения суда в законную силу выплата компенсации будет проконтролирована прокуратурой города, пояснили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU