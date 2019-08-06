На берегу реки Собь откроется школа для будущих защитников Отечества

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-06T14:16:46+03:00

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В Приуральском районе на берегу реки Собь с 4 по 13 сентября пройдут VII окружные учебно-полевые сборы для допризывной молодёжи «Горные стрелки». Мероприятие приурочено к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В сборах будут участвовать всего 63 человека – это команды из Салехарда и Лабытнанги, Приуральского, Красноселькупского, Шурышкарского, Тазовского, Ямальского и Надымского районов.

Юношей в возрасте от 16 до 18 лет – представителей кадетских классов, военно-патриотических центров, туристско-спортивных клубов - ожидают практические занятия по военно-тактической, военно-медицинской подготовке, соревнования по военизированной полосе препятствий и пулевой стрельбе, военно-тактическая игра. А также пеший поход по Полярному Уралу. Элементы специализированной первоначальной военной подготовки разработаны на основе курса обучения разведчиков войсковых подразделений специального назначения.

По итогам всем участникам, полностью прошедшим программу, будут вручены сертификаты о прохождении окружных учебно-полевых сборов «Горные стрелки» и нагрудные знаки, сообщает правительство ЯНАО

ИСТОЧНИК KP.RU