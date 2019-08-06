2019-08-06T13:55:17+03:00
Экономика

Трассу Коротчаево – Новый Уренгой отремонтируют за три года

В порядок приведут 67,3 километров дороги
Анна Полякова
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Трассу Коротчаево – Новый Уренгой отремонтируют за три года Фото: yanao.ruТрассу Коротчаево – Новый Уренгой отремонтируют за три года Фото: yanao.ru
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Дорожники приступили к реконструкции трассы Коротчаево – Новый Уренгой. Работы продлятся три года, за которые необходимо привести в порядок 67,3 км трассы.

В этом году дорожники отремонтируют участок с самым интенсивным движением ближайший к Новому Уренгою.

- На данном участке планируется задействовать 150 человек и 40 единиц специализированной техники, - сообщил главный инженер ООО «Уренгойдорстрой» Дмитрий Туковский.

О масштабной реконструкции проблемной дороги в своём ежегодной докладе говорил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

- Наши трассы должны быть безопасными и качественными. Но текущее состояние многих наших дорог никого не устраивает. Одна из самых проблемных трасс – участок от Нового Уренгоя до Коротчаево, - подчеркнул тогда глава региона.

В самом посёлке Коротчаево на днях начнутся работы по реконструкции улицы Шоссейной и капитальному ремонту Ямсовейской, правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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