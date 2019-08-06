2019-08-06T13:31:06+03:00
Экономика

Замгубернатора ЯНАО оценил готовность строительных объектов в Новом Уренгое

Он осмотрел новый дом в микрорайоне Строителей, детсад «Виниклюзия» и МФЦ
Анна Полякова
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Замгубернатора ЯНАО оценил готовность строительных объектов в Новом Уренгое Фото: yanao.ruЗамгубернатора ЯНАО оценил готовность строительных объектов в Новом Уренгое Фото: yanao.ru
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Заместитель губернатора по строительству Андрей Воронов в Новом Уренгое проверил готовность знаковых для жизни города строительных объектов. Он подчеркнул, что важно, чтобы подрядчики не упустили ни одного дня короткого ямальского лета и в срок закончили все строительные работы.

Многоквартирный дом в микрорайоне Строителей уже практически готов к вводу. В этом новом доме 71 квартиру передадут муниципалитету под расселение ветхого и аварийного жилья. Сейчас застройщик монтирует детскую площадку. Готовится к сдаче и новый детский сад «Виниклюзия» на 200 мест.

У будущего здания МФЦ строители делают тротуары и подъездные пути, продолжаются внутренние отделочные работы.

- Я хочу, чтобы в Новом Уренгое как можно скорее заработал МФЦ, чтобы те семьи, которые получат ключи в новом доме в мкр. Строителей при переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, как можно скорее заселились в свои новые квартиры. Чтобы заработал новый детский сад, - подчеркнул Андрей Воронов.

Он отметил, что из этих знаковых для жизни города событий складывается та комфортная городская среда, к созданию которой мы стремимся

По словам главы города Ивана Костогриза, помимо вышеперечисленного в копилку газовой столицы Ямала добавится ещё несколько социально значимых объектов. Среди них – учебно-производственный центр в Студенческом микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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