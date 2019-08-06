«Их воруют на мясо»: в Лабытнанги начали пропадать кошки

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-06T13:34:10+03:00

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Жительница Лабытнанги обратилась к землякам с просьбой не выпускать на улицу домашних кошек. Пост Анастасии С., опубликованный в социальной сети «В Контакте», пугает читателей своим предположением, куда исчезают питомцы.

По мнению горожанки, в последнее время они стали пропадать слишком часто: ни собаки, ни бродячие коты, гуляющие возле магазинов, а ухоженные хозяйские кошки. Женщина выдвинула предположение, замечая, что оно может звучать бредово, что «котеек воруют на мясо».

В связи с этим бдительная жительница города призывает следить за своими хвостатыми, веря, что в группе «Лабытнанги Info» ее услышат максимальное количество земляков.

В комментариях к публикации без шуток не обошлось, однако большинство согласились, что домашним котам на улице не место. И рано или поздно животное, выпущенное на вольные хлеба, непременно пропадет.

- Так потому и не возвращаются коты, что собак везде полно в городе, а вместе они не уживаются. За котов спрос только с хозяев, я ещё понимаю, что кот может по недосмотру ребёнка шмыгнуть за дверь, так нет же, некоторые так и пишут, что, типа, кот пошёл гулять, вот на что в этом случае хозяева надеются? – Возмущается Елена П.

ИСТОЧНИК KP.RU