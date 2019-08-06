2019-08-06T12:01:13+03:00
Происшествия

В детских палаточных лагерях на Ямале выявили нарушения пожарной безопасности

В поле зрения прокуратуры попали «Северные просторы» и «Ясавэй»
Анна Полякова
Поделиться:
В детских палаточных лагерях на Ямале выявили нарушения пожарной безопасности Фото: yanao.ruВ детских палаточных лагерях на Ямале выявили нарушения пожарной безопасности Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале прокуратура проверила пришкольные и палаточные лагеря. Как сообщили в региональном ведомстве, в прошедшем месяце действовали 16 лагерей на базе образовательных организаций. Кроме того, завершили свои смены три палаточных лагеря в Тазовском и Приуральском районах. В них выявлено 17 нарушений, связанных с несоблюдением противопожарных и санитарно-эпидемиологических требований.

Так на территории палаточного лагеря «Северные просторы», расположенного в лесном массиве, проигнорировали введение особого пожароопасного режима. Здесь разводились костры, отсутствовали песок и вода для тушения пожаров. По представлению прокурора нарушения были устранены, назначено проведение служебной проверки.

В палаточном лагере «Ясавэй» в жилых вагончиках система подогрева напольного покрытия была неисправной. Были заметны следы плавления, что свидетельствовало об угрозе возгорания. После прокурорского вмешательства дети переселены из указанных вагончиков, решается вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.

В лагере на базе МАОУ ДО «Центр технического творчества» Лабынанги не было организовано специализированное питание для ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом. Виновный привлечен к ответственности.

В Новом Уренгое выявлены нарушения в деятельности ООО «Квартал», обеспечивающего организацию питания в двух лагерях, организованных на базе школ №№ 15 и 16.

За два летних месяца внесено 20 представлений, 10 лиц привлечены к ответственности. В настоящее время прокурорами городов и районов проводятся проверки пришкольных лагерей, осуществляющих свою деятельность в третью смену.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде молодым семьям вручили жилищные сертификаты
В Тарко-Сале закрыли городской пляж
В Лабытнанги на поиски пропавшей пенсионерки отправили квадрокоптер
В Новом Уренгое с владельца агрессивной собаки взыскали 50 тысяч рублей
На берегу реки Собь откроется школа для будущих защитников Отечества
Трассу Коротчаево – Новый Уренгой отремонтируют за три года
Замгубернатора ЯНАО оценил готовность строительных объектов в Новом Уренгое
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
«Их воруют на мясо»: в Лабытнанги начали пропадать кошки
Лабытнангская лучница привезла золото Кубка России по полевой стрельбе
В сельских поселениях Ямала возводят новые здания пожарных депо
В Пуровском районе педофил увел девочку с детской площадки и надругался
Ямальские строители завоевали серебро Первой дружественной регаты строителей УрФО
В Салехарде будут судить подставного директора
Ямальские проекты увидит «Этномир»
Молодой новоуренгойке грозит 10 лет колонии за порошок в кармане
Под Ноябрьском два КамАЗа не поделили дорогу
Пожаром в социальном доме, где погибла женщина, занялись ямальские следователи
Сбербанк снижает ставки по ипотеке