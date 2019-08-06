В детских палаточных лагерях на Ямале выявили нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-06T12:01:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале прокуратура проверила пришкольные и палаточные лагеря. Как сообщили в региональном ведомстве, в прошедшем месяце действовали 16 лагерей на базе образовательных организаций. Кроме того, завершили свои смены три палаточных лагеря в Тазовском и Приуральском районах. В них выявлено 17 нарушений, связанных с несоблюдением противопожарных и санитарно-эпидемиологических требований.

Так на территории палаточного лагеря «Северные просторы», расположенного в лесном массиве, проигнорировали введение особого пожароопасного режима. Здесь разводились костры, отсутствовали песок и вода для тушения пожаров. По представлению прокурора нарушения были устранены, назначено проведение служебной проверки.

В палаточном лагере «Ясавэй» в жилых вагончиках система подогрева напольного покрытия была неисправной. Были заметны следы плавления, что свидетельствовало об угрозе возгорания. После прокурорского вмешательства дети переселены из указанных вагончиков, решается вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.

В лагере на базе МАОУ ДО «Центр технического творчества» Лабынанги не было организовано специализированное питание для ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом. Виновный привлечен к ответственности.

В Новом Уренгое выявлены нарушения в деятельности ООО «Квартал», обеспечивающего организацию питания в двух лагерях, организованных на базе школ №№ 15 и 16.

За два летних месяца внесено 20 представлений, 10 лиц привлечены к ответственности. В настоящее время прокурорами городов и районов проводятся проверки пришкольных лагерей, осуществляющих свою деятельность в третью смену.

ИСТОЧНИК KP.RU