2019-08-06T11:37:33+03:00
Спорт

Лабытнангская лучница привезла золото Кубка России по полевой стрельбе

Состязания прошли в городе Юхнов Калужской области
Анна Полякова
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Ямальская лучница привезла золото Кубка России по полевой стрельбе Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.comЯмальская лучница привезла золото Кубка России по полевой стрельбе Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.com
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Ямальская спортсменка Виктория Бальжанова завоевала золотую медаль на Кубке России по полевой стрельбе из лука. Состязания прошли в городе Юхнов Калужской области. Лабытнангская лучница показала лучший результат в дисциплине «Женщины. Блочный лук».

Именитая чемпионка и заслуженный мастер спорта России тренируется под руководством Николая Дагбаеав. Это далеко не первая победы Виктории Бальжановой. В феврале этого года она стала победителем Кубка мира по стрельбе из лука в США.

В марте она завоевала золото международных соревнованиях по стрельбе из лука, которые состоялись в Анталии. Тогда в составе сборной команды России выступали спортсмены из города Лабытнанги: Виктория Бальжанова, Виктор Калашников и Чингис Ринчино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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