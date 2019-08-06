Лабытнангская лучница привезла золото Кубка России по полевой стрельбе

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-06T11:37:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Ямальская спортсменка Виктория Бальжанова завоевала золотую медаль на Кубке России по полевой стрельбе из лука. Состязания прошли в городе Юхнов Калужской области. Лабытнангская лучница показала лучший результат в дисциплине «Женщины. Блочный лук».

Именитая чемпионка и заслуженный мастер спорта России тренируется под руководством Николая Дагбаеав. Это далеко не первая победы Виктории Бальжановой. В феврале этого года она стала победителем Кубка мира по стрельбе из лука в США.

В марте она завоевала золото международных соревнованиях по стрельбе из лука, которые состоялись в Анталии. Тогда в составе сборной команды России выступали спортсмены из города Лабытнанги: Виктория Бальжанова, Виктор Калашников и Чингис Ринчино.

ИСТОЧНИК KP.RU