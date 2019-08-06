2019-08-06T11:23:01+03:00
Общество

В сельских поселениях Ямала возводят новые здания пожарных депо

В ближайшее время они появятся в Овгорте и Горках
Анна Полякова
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В сельских поселениях Ямала возводят новые здания пожарных депо Фото: yanao.ruВ сельских поселениях Ямала возводят новые здания пожарных депо Фото: yanao.ru
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В селе Овгорт Шурышкарского района строится новое здание пожарного депо. На минувшей неделе специалисты подготовили площадку под возведение здания, установили резервный источник электропитания, выложили плитами часть дороги на территории будущего депо.

- В ближайшие дни планируется загрузка баржи в Приобье с металлоконструкциями и мебелью в контейнере, - сообщил заместитель директора противопожарной службы автономного округа Алексей Глушков.

Напомним, ранее ход строительства здания пожарного депо в Овгорте проинспектировал директор окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергей Юдин. Он отметил своевременность выполнения и хорошую организацию текущих работ и сообщил, что в планах максимально уложиться в сроки и успеть завезти все необходимые строительные материалы до завершения навигационного периода. Кроме того, в этом году начнется строительство пожарного депо в селе Горки Шурышкарского района.

Напомним, все новые объекты возводятся при поддержке правительства региона в рамках «дорожной карты» развития пожарно-спасательных служб до 2030 года. В приоритете – развитие противопожарной и аварийно-спасательной служб региона в сельских населённых пунктах.

В прошедшем году возведены два новых здания пожарных депо в сёлах Катравож и Белоярск Приуральского района и здание для поисково-спасательного подразделения «Ямалспас» в селе Мужи, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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