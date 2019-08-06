2019-08-06T11:39:16+03:00
Происшествия

В Пуровском районе педофил увел девочку с детской площадки и надругался

Жертву извращенец нашел во дворе дома среди играющих детей
Анна Полякова
Поделиться:
В Пуровском районе педофил заманил девочку в укромное место и надругался Фото: pixabay.comВ Пуровском районе педофил заманил девочку в укромное место и надругался Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Пуровском районе взяли под стражу 45-летнего педофила, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.

Днем 29 июля в одном из поселков мужчина увидел во дворе дома играющих детей. Извращенец завлек малолетнюю девочку в укромное место и надругался над ней. Его жертве на момент преступления не было 14 лет.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, мужчина вину признал. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Суд вынес постановление о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

С девочкой работают психологи. Следствием организовано проведение реабилитационных мер. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде молодым семьям вручили жилищные сертификаты
В Тарко-Сале закрыли городской пляж
В Лабытнанги на поиски пропавшей пенсионерки отправили квадрокоптер
В Новом Уренгое с владельца агрессивной собаки взыскали 50 тысяч рублей
На берегу реки Собь откроется школа для будущих защитников Отечества
Трассу Коротчаево – Новый Уренгой отремонтируют за три года
Замгубернатора ЯНАО оценил готовность строительных объектов в Новом Уренгое
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
«Их воруют на мясо»: в Лабытнанги начали пропадать кошки
В детских палаточных лагерях на Ямале выявили нарушения пожарной безопасности
Лабытнангская лучница привезла золото Кубка России по полевой стрельбе
В сельских поселениях Ямала возводят новые здания пожарных депо
Ямальские строители завоевали серебро Первой дружественной регаты строителей УрФО
В Салехарде будут судить подставного директора
Ямальские проекты увидит «Этномир»
Молодой новоуренгойке грозит 10 лет колонии за порошок в кармане
Под Ноябрьском два КамАЗа не поделили дорогу
Пожаром в социальном доме, где погибла женщина, занялись ямальские следователи
Сбербанк снижает ставки по ипотеке