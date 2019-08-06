В Пуровском районе педофил увел девочку с детской площадки и надругался

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-06T11:39:16+03:00

В Пуровском районе педофил заманил девочку в укромное место и надругался Фото: pixabay.com

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В Пуровском районе взяли под стражу 45-летнего педофила, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.

Днем 29 июля в одном из поселков мужчина увидел во дворе дома играющих детей. Извращенец завлек малолетнюю девочку в укромное место и надругался над ней. Его жертве на момент преступления не было 14 лет.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, мужчина вину признал. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Суд вынес постановление о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

С девочкой работают психологи. Следствием организовано проведение реабилитационных мер. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU