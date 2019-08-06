В Пуровском районе педофил увел девочку с детской площадки и надругался
В Пуровском районе взяли под стражу 45-летнего педофила, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.
Днем 29 июля в одном из поселков мужчина увидел во дворе дома играющих детей. Извращенец завлек малолетнюю девочку в укромное место и надругался над ней. Его жертве на момент преступления не было 14 лет.
Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, мужчина вину признал. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Суд вынес постановление о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
С девочкой работают психологи. Следствием организовано проведение реабилитационных мер. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU