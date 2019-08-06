Ямальские строители завоевали серебро Первой дружественной регаты строителей УрФО

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-06T10:23:26+03:00

Северяне доказали, что могут не только покорять вечную мерзлоту

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Ямальцы приняли участие в Первой дружественной регате строителей УрФО. За звание лучших также боролись команды из ХМАО-Югры, Тюменской, Курганской, Челябинской и Свердловской областей и Москвы.

За честь строителей под парусом на территории Исетского водохранилища боролась сборная команда Ямала в составе представителей СРО «Союз «Строители ЯНАО» и ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО».

Как сообщили в правительстве ЯНАО, из ямальской четеврки до соревнований в регате ходил лишь один член команды – замдиректора ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Юрий Бойко.

По его словам, именно командная сплочённость и готовность оперативно перенимать опыт коллег помогла ямальской регате прийти к финишу с минимальным отставанием от победителей – тюменской команды. В результате северяне завоевали серебро.

Заместитель директора по производственным вопросам СРО «Союз «Строители ЯНАО» Сергей Дудин уверен, что ямальские строители могут не только покорять вечную мерзлоту, но и уверенно стоять под парусом.

ИСТОЧНИК KP.RU